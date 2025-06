“Questa è una bottiglietta e questa è la coppa, è davvero piccola”: Coco Gauff mostra il vero trofeo ricevuto da chi vince il Roland Garros – Foto

“Eccolo qui, è davvero piccolo!”. Coco Gauff scherza (ma non troppo) sul trofeo ricevuto dopo la vittoria al Roland Garros contro Aryna Sabalenka. La giovane tennista statunitense – di rientro negli Usa – ha mostrato in un video social il “vero” trofeo che ricevono le vincitrici e i vincitori dell’Open di Francia, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti al mondo. Gauff ha messo in evidenza la differenza di grandezza tra il trofeo ricevuto in campo (l’originale) e la replica che ha potuto portare a casa.

L’ironia di Gauff sulla coppa del Roland Garros

C’è una coppa da “alzare” in campo e con cui fare le foto ufficiali. Ce n’è un’altra invece da poter portare a casa. Lo storico e originale trofeo consegnato in campo infatti, dopo la finale, torna nel museo del Roland Garros. Mentre ai vincitori (maschile singolare e doppio, femminile singolare e doppio, doppio misto) viene consegnata quella che viene chiamata in francese come “réplique”. A evidenziare la differenza è stata Coco Gauff, che in una storia Instagram ha prima messo come sfondo il trofeo originale, dicendo: “Ho appena vinto il Roland Garros e questo è il trofeo che vedete, quello con cui facciamo le foto, le conferenze stampa e tutto il resto. Ma in realtà non possiamo portarlo a casa. Questo resta al torneo. Ora vi faccio vedere quello che invece ci portiamo a casa. È molto più piccolo“.

Poi ha preso in mano quello che ha potuto portare con sé, accostandolo a una piccola bottiglia d’acqua ed esclamando: “Eccolo qui: è come una mini-replica del trofeo. Per farvi capire le dimensioni, questa è una bottiglietta e questa è la coppa… ed è davvero piccola! Ma alla fine, sono i ricordi quelli che contano di più. È comunque molto carino ed è una versione in miniatura del vero trofeo. Questo è quello che mi porto a casa”.