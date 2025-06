“L’Italia andrà al Mondiale”: le parole di Spalletti dopo l’addio

“L’Italia andrà al Mondiale, ne sono convinto. E farò il tifo per il mio successore”. È un Luciano Spalletti emozionato ma schietto quello che ha parlato a Rai Sport a pochissime ore dalla sua ultima panchina in Nazionale. Lunedì sera è il momento di Italia–Moldavia, ma già nella giornata di ieri – domenica 8 giugno – è arrivata la comunicazione di separazione da parte dello stesso Spalletti in conferenza stampa.

L’ammissione di Spalletti: “Ho fatto scelte sbagliate”

Se ho dormito stanotte? In queste situazioni dipende molto da come sei fatto. Per me diventa difficile prendere sonno quando ti accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, nulla mi scivola addosso”, ha dichiarato Spalletti. “Ho fatto delle riflessioni, ma non si può tornare indietro. Delle scelte fatte sono risultate sbagliate. Non solo perché ho scelto gli uomini sbagliati o perché volevo fare qualcosa di diverso”, ha poi proseguito l’allenatore italiano, che ha affrontato anche altri temi nel corso dell’intervista.

“Non avrei mai dato le dimissioni”

L’ex tecnico del Napoli ha poi proseguito parlando di quanto accaduto e delle ‘possibili dimissioni’ prima che annunciasse l’addio: “Non ho dato le dimissioni, non le avrei date. Tu mi esoneri, io firmo la risoluzione perché i soldi non sono mai stati un problema nella mia carriera, la Nazionale è diversa da un club”. “Avrei dovuto fare finita di fare l’allenatore per altri due giorni? Non dire nulla? Sarebbe stato rispettoso verso gli italiani? La forma, non lo so. Credo in questa squadra”, ha risposto Spalletti a chi chiedeva se la forma comunicativa fosse stata quella giusta.

Ranieri dopo Spalletti? “Farò il tifo per lui”

Uno dei suoi possibili successori (il favorito) è Claudio Ranieri, che dopo un incontro con i Friedkin prenderà la propria decisione. La volontà dell’allenatore è quella di proseguire con un doppio incarico Roma-Nazionale: “Ranieri dopo di me? È un professionista che ha girato il mondo. Sa toccare i tasti giusti. Lo ha dimostrato con la Roma quest’anno. La Federazione sa scegliere. Se fosse lui sarò il primo a fare il tifo per lui. Non sono fatto come gli altri, state tranquilli”.