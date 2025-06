Referendum, la premier Meloni al seggio: “Non ha ritirato le schede”. Mattarella ha votato a Palermo

Come annunciato: non ha ritirato le schede. Giorgia Meloni si è recata al seggio aperto per i referendum nella serata di domenica 8 giugno. Lo ha fatto sapere lo staff, ricordando come Meloni avesse già spiegato la sua intenzione di non ritirare le schede dei cinque quesiti referendari.

I leader dell’opposizione – da Elly Schlein a Giuseppe Conte – si sono recati alle urne in mattinata. Nel pomeriggio, invece, è toccato al presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha votato nel suo seggio di Palermo intorno alle ore 16 e 30.

La scelta della premier, invece, ha comportato che Meloni sarà registrata come “Non votante” e sulla sua tessera elettorale non è stato apposto il bollo della sezione. Un’opzione prevista dalla legge ma totalmente diversa da chi decide di votare “no” o consegna le schede bianche: in questi casi, infatti, gli elettori vengono conteggiati tra i votanti contribuendo all’eventuale raggiungimento del quorum. Tutto è spiegato nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” predisposte dal ministero dell’Interno.