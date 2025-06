Referendum, l’affluenza alle 12 è del 7,4%: i dati più alti al Centro-Nord. Non raggiunge il 6% nel Sud

L’affluenza per il voto ai referendum, alle 12, si è fermata al 7,4 per cento degli aventi diritto. Come ricostuito da Youtrend, finora la partecipazione è stata più alta nel Centro-Nord e non ha raggiunto il 6 per cento nel Sud. Nel 2011, quando ci si esprimeva per l’acqua pubblica e il quorum venne superato di sette punti, il primo dato comunicato era stato del 11,6%. In questa occasione, sono cinque i quesiti su cui gli elettori sono chiamati a esprimersi e, stando ai primi dati, lo scarto tra le schede è molto contenuto: ovvero chi è andato a votare ha scelto di esprimersi su tutte e cinque le domande. Per quanto riguarda le amministrative, l’affluenza ai ballottaggi è dell’11,88 per cento: in calo rispetto al 14,05% del primo turno.

Referendum, i dati della partecipazione per Regione – Secondo i dati di Eligendo, rielaborati da Youtrend, questi i dati per area geografica dell’affluenza: Nord Ovest: 8,2%; Nord Est: 8,4%; Centro: 8,5%; Sud: 5,7%; Isole: 5,0%. Nelle città con più di 100mila abitanti la partecipazione supera il 9 per cento, mentre scende sotto il 7 nei piccoli centri. Le prime tre province per affluenza sono: Bologna (13,3%), Firenze (13), Reggio Emilia (12,3). Le ultime tre invece, sono: Vibo Valentia (3,2), Agrigento (3,2) e Caltanissetta (3,5).

Se si guardano le Regioni, il dato più alto si registra in Emilia-Romagna, dove si è già espressa una percentuale di circa il 10,9% degli aventi diritto, di oltre tre punti e mezzo più alta rispetto alla media nazionale. I picchi si registrano nelle città principali, anche se la palma degli elettori più disciplinati va a due Comuni del Reggiano Fabbrico (18,4%) e Cavriago (15,2%) che sono, tradizionalmente, i luoghi dove si vota di più.

Gli scarti minimi tra i quesiti – La normativa prevede la possibilità di ritirare anche una parte delle cinque schede. Stando ai dati diffusi sul sito del ministero dell’Interno, gli scarti al momento sono minimi. L’affluenza per il primo quesito, quello sul reintegro in caso di licenziamento illegittimo è stata del 7,41%. Identico il dato per il secondo quesito, riguardante il limite delle indennità per i licenziamenti nelle aziende sotto i 15 dipendenti. Per il terzo quesito, che concerne la causale per i contratti a tempo determinato, l’affluenza sale al 7,43%.

Scende di un punto, al 7,42% il dato del quarto quesito, quello sulla responsabilità in solido delle ditte appaltanti in caso di incidente sul lavoro. Anche per il quinto quesito, riguardante la cittadinanza, l’affluenza si attesta al 7,42%.

I precedenti: 78 referendum e quorum superato 39 volte – Da quello istituzionale del 1946, per scegliere tra monarchia e Repubblica, a quelli che hanno riguardato la scelta su aborto e divorzio: gli italiani sono stati chiamati a votare per un referendum 78 volte. In particolare, dal dopoguerra a oggi, sono stati 67 quelli abrogativi, 4 quelli costituzionali e uno consultivo. Per quanto riguarda gli abrogativi, il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto, dal 1974 al 2022, è stato raggiunto in 39 occasioni, mentre in 28 non è stata superata la soglia. Il primo referendum fu quello del 2 giugno di 79 anni fa: 24.946.878 cittadini (89,1%) si recarono alle urne. I Sì alla Repubblica furono 12.718.641 (54,3%), i No 10.718.502 (47,73%). Il 12 maggio 1974 è la data del referendum abrogativo della legge sul divorzio. I No all’abrogazione furono 19.138.300 (59,3%) e si imposero sui 13.157.558 (40,7%) Sì.

L’11 giugno 1978 è la prima volta in cui si vota su due quesiti referendari insieme: uno per l’abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti e l’altro sull’ordine pubblico; la percentuale dei votanti fu 81,1%. Nel maggio del 1981 gli italiani furono chiamati a esprimersi su 5 quesiti. Uno di questi proponeva di abrogare quasi completamente la legge n.194 sull’interruzione di gravidanza: il 68% dei votanti bocciò la proposta. Negli anni l’istituto della democrazia diretta è stato utilizzato per i temi più disparati: dal nucleare alle sostanze stupefacenti, dalle interruzioni pubblicitarie all’ordinamento giudiziario, fino alla caccia. Nel 1989, il primo e finora unico referendum consultivo, fu relativo al conferimento o meno di un ipotetico mandato costituente al Parlamento europeo, i cui rappresentanti italiani venivano eletti contestualmente. Il Sì vinse con l’88,3%.

Il primo referendum costituzionale si svolse il 7 ottobre 2001 e riguardava la riforma del Titolo V della Carta. Dei 49,4 milioni di aventi diritto, votarono solo 16.843.420, cioè il 34,05%. Il Sì si impose con il 64,21% contro il 35,79% dei No. Nel 2006 il referendum riguardava la riforma federalista. Il 25 giugno di quell’anno votarono in tutto 26.110.925 italiani, pari al 52,46%. Questa volta furono i No ad avere la meglio, con il 61,29% contro il 38,71% dei Sì. Il 4 dicembre 2016 gli elettori vennero chiamati a pronunciarsi sulla riforma Renzi-Boschi, che a sua volta rivedeva la riforma del Titolo V e introduceva il Senato federale. Si recarono alle urne 33.244.258, pari al 65,48%. La vittoria del No sul Sì fu netta: 59,12% a 40,88%. Per quanto riguarda il sistema elettorale, dal 1991 a oggi sono stati indetti 7 referendum. Di questi, 2 hanno avuto successo, mentre gli altri sono stati dichiarati non validi per mancato raggiungimento del quorum o sono stati bocciati dalla Corte costituzionale. L’ultima tornata referendaria è del giugno 2022, in tema di giustizia. Il quorum non è stato raggiunto: l’affluenza si è fermata al 20,9%.