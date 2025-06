Sei anziane signore sedute sul marciapiede intente a godersi l’ombra e a chiacchierare tra di loro. Un’immagine apparentemente innocua, che però è diventata il centro di una polemica a Santa Fe, un piccolo paese dell’Andalusia, nel sud della Spagna. A scatenare le reazioni è stato un post su X della polizia di stato, con cui le autorità hanno ricordato il divieto di “occupare il suolo pubblico” con sedie e tavoli, utilizzando come foto di corredo proprio quella delle anziane signore spagnole. “Sappiamo che portare sedie o tavoli fuori dalla porta è una tradizione in molti paesi – si legge nel post – ma la strada pubblica è regolamentata. Se la polizia chiede di rimuoverli, fallo per rispetto e convivenza. Con civismo e buon senso non ci saranno fastidi. Grazie per la collaborazione!“.

I commenti sotto il post, che ha raggiunto 6,5 milioni di visualizzazioni, sono stati tra i più disparati: insulti, prese in giro e battutine di scherno. “Colleghi, se avete bisogno di rinforzi per una missione così pericolosa, saremo lì… Basta impunità per le nonne che siedono fuori a godersi l’aria fresca – dice uno dei più sarcastici – Tutto il peso della legge dovrebbe ricadere su di loro…”. Anche il sindaco di Santa Fe, Juan Cabo, è intervenuto per commentare l’accaduto, sottolineando che “nessuno impedirà ai nostri anziani di uscire di casa, sedersi e godersi l’aria fresca“. Nell’intervista, rilasciata via radio, ha anche aggiunto che l’avviso “sarebbe rivolto a chi fa barbecue e feste, cantando e suonando la chitarra” per proteggere “chi deve alzarsi per andare al lavoro alle cinque o alle sei del mattino e ha diritto al riposo“.

La pratica di “tomar el aire“, come la chiamano gli spagnoli, era già stata oggetto di discussione qualche anno fa, quando il primo cittadino di un altro paesino dell’Andalusia avrebbe voluto innalzarla a patrimonio culturale immateriale dell’umanità.