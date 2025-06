di Paolo Gallo

La politica, quella con la “P” maiuscola, è chiamata oggi a pronunciarsi con chiarezza. Non si può continuare a guardare altrove mentre nella Striscia di Gaza si consuma una tragedia umanitaria che ormai la comunità internazionale non esita più a definire con il suo nome: genocidio.

Le immagini di città rase al suolo, ospedali bombardati, civili disarmati colpiti in massa, bambini uccisi, hanno superato la soglia dell’orrore. La Corte Internazionale di Giustizia ha parlato chiaro. Organizzazioni umanitarie e agenzie delle Nazioni Unite denunciano crimini di guerra e violazioni sistematiche del diritto internazionale.

Di fronte a tutto questo, alcune Regioni italiane hanno mostrato il coraggio politico che ci si aspetta da chi guida le istituzioni in tempi difficili. Emilia-Romagna e Puglia hanno deciso di sospendere ogni rapporto istituzionale con lo Stato di Israele, assumendosi la responsabilità di una posizione netta, coerente con i valori democratici, costituzionali e umanitari su cui si fonda la nostra Repubblica.

È a partire da questo scenario che, anche da cittadino piemontese e candidato non eletto alle scorse elezioni regionali, sento il dovere civico e politico di prendere posizione. Il fatto di non aver ottenuto un seggio non annulla la mia responsabilità verso la collettività, anzi: rafforza la convinzione che la partecipazione politica, per essere autentica, non può limitarsi al risultato elettorale.

Per questo rivolgo un appello pubblico al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: anche la nostra Regione deve sospendere ogni rapporto istituzionale con lo Stato di Israele, finché non verrà posto fine all’attacco indiscriminato contro la popolazione civile palestinese e non saranno ristabilite condizioni minime di rispetto dei diritti umani. Non si tratta di una misura simbolica o propagandistica. Al contrario: è un atto politico preciso, che assume una posizione etica e istituzionale di fronte a un’azione militare che viola sistematicamente il diritto internazionale umanitario. È un messaggio di dissociazione netta da un governo che sta portando avanti un’operazione di annientamento.

Il Piemonte è una terra che ha scritto pagine fondamentali della storia democratica italiana. È stata patria della Resistenza, laboratorio di partecipazione civica, avanguardia culturale e politica. Non possiamo oggi tradire quella storia lasciando che il nostro silenzio sia letto come indifferenza o peggio ancora come complicità.

Sospendere i rapporti istituzionali con Israele non significa essere contro un popolo. Significa rifiutare la logica della sopraffazione, della violenza sistematica, dell’impunità. Significa difendere il diritto internazionale, la dignità umana e il principio – non negoziabile – che nessuna democrazia può sopravvivere calpestando i diritti fondamentali degli altri.

Presidente Cirio, la neutralità non è più un’opzione. Davanti a un genocidio riconosciuto, chi non si schiera diventa parte del problema.

Il Piemonte deve fare la sua parte. Con coraggio, con chiarezza, con coerenza. Come hanno fatto altre Regioni. Come si aspettano tanti cittadini che credono ancora in una politica capace di rappresentare valori, non solo interessi. A voi lettori, società civile, chiedo di sottoscrivere la petizione che ho lanciato.

