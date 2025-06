“Siamo migliori dei piloti di F1”: la surreale lite tra Toto Wolff e i tassisti romani. Cosa ha detto il team principal Mercedes

“Siamo migliori dei piloti di F1”. A parlare è Loreno Bittarelli, il presidente di un’associazione di tassisti a Roma, intervistato dalla testata austriaca Oe24. Non una dichiarazione “a caso”, ma una risposta a Toto Wolff. Proprio così: è in corso una surreale lite tra i tassisti romani e il team principal della Mercedes in Formula 1, che sta appassionando la stampa tedesca. Come mai? Tutta “colpa” di una recente dichiarazione di Wolff, che ha indirettamente criticato Max Verstappen facendo un paragone che ha destato scalpore: “Max si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole”.

L’attacco della Mercedes a Verstappen

Queste le dichiarazioni che hanno suscitato la reazione dei tassisti e un botta e risposta tra le due parti. Le parole di Wolff sono arrivate post Gran Premio di Spagna, dove Verstappen si è reso protagonista in negativo per un contatto con George Russell. Una manovra pericolosa. L’incidente è costato all’olandese una sanzione e l’arretramento dal quinto al decimo posto. Ma nonostante le sanzioni, Toto Wolff non ha perso occasione per continuare ad attaccare il pilota Red Bull.

La replica dei tassisti romani a Wolff

“Noi guidiamo tra cantieri, motociclette, monopattini elettrici e bus turistici. Roma è una giungla, decisamente peggio di un circuito di Formula 1“, ha proseguito Bittarelli continuando a rispondere alle parole del numero uno Mercedes. Non solo risposte “serie”, ma anche un po’ di ironia nei confronti di Toto Wolff, come quella del coordinatore taxi Filt-Cgil, Nicola Di Giacobbe: “Guidiamo come la Mercedes visto che va a 30 km orari come noi”. Insomma, diverse le reazioni arrivate dal mondo dei Taxi, che non ha digerito l'”attacco” gratuito del team principal Mercedes.