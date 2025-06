Per la prima volta nell’era Open, due tennisti italiani nel tabellone maschile hanno raggiunto la semifinale Slam nello stesso torneo. Ci sono riusciti al Roland Garros 2025 Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, battendo rispettivamente Aleksandr Bublik e Frances Tiafoe. Adesso il numero uno al mondo sfiderà Novak Djokovic, mentre Musetti affronterà Carlos Alcaraz. I due sognano una finale tutta italiana. Se Sinner e Musetti riuscissero nell’impresa l’Italia potrebbe diventare la sesta nazione della storia a monopolizzare la finale del Roland Garros. In passato ci sono riuscite la Francia 5 volte (l’ultima nel 1931), l’Australia 5 volte (l’ultima volta nel 1969), gli Stati Uniti 4 volte (l’ultima nel 1991), la Spagna 4 volte (l’ultima nel 2013) e l’Argentina una volta (2004).

Roland Garros, giorno e orario delle due semifinali

Sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti giocano la propria semifinale nella giornata di venerdì 6 giugno. Il primo a giocare è Musetti contro Alcaraz alle ore 14:30 sul Philippe-Chatrier. Sinner invece sfida Djokovic, sempre sul Philippe-Chatrier, non prima delle ore 19.

Dove vedere gli italiani in semifinale al Roland Garros in tv e streaming

Le partite verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.