Legge i nomi delle vittime di Gaza davanti a Montecitorio: la protesta dell’artista Giuliano De Santis

Oltre 700 pagine coni nomi delle persone uccise nella Striscia di Gaza nell’ultimo anno. 24 ore per leggere la lista ordinata in base all’età delle vittime. È stata la protesta di Giuliano De Santis, artista 32enne e fondatore del collettivo Wow – Incendi Spontanei, che alcuni giorni fa, megafono alla mano, ha iniziato a leggere l’elenco i davanti a Montecitorio. Il giovane ha anche scritto una lettera aperta al presidente Mattarella chiedendo di fare pressione “al Governo, al Parlamento e alle altre autorità competenti, e di far sentire la sua voce, per incoraggiare le istituzioni a compiere ciò che è giusto, legittimo e doveroso”. In 24 ore, ha scritto poi sulle sue pagine social, “non siamo riusciti a leggere tutti i nomi di neonati che avevano meno di un anno di vita. Non abbiamo raggiunto nemmeno la metà. L’azione è nata da un’urgenza interiore, ma si è trasformata in qualcosa di collettivo e potente. Decine di persone hanno donato cura, tempo, presenza. Supportandomi prima, durante e dopo.Decine e decine ci hanno chiesto come replicare l’azione, diffondere la lettera, leggere i nomi nelle loro città”

video @gianvitorutigliano