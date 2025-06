Il Como ha detto “no” all’Inter per Fabregas: l’annuncio ufficiale del club

La società ha chiarito che non ha intenzione di liberare il tecnico spagnolo: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter"

Che fosse una trattativa complicata si era già intuito dalle dichiarazioni del presidente del Como Mirwan Suwarso prima e dallo stesso Cesc Fabregas poi, ma adesso non c’è più alcun dubbio. L’allenatore spagnolo non siederà sulla panchina dell’Inter. A comunicarlo ufficialmente è stata la stessa società comasca al club nerazzurro.

“Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto”, riporta una nota del Como. “Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia — difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”. Si chiude così la telenovela legata a Cesc Fabregas, ma non quella relativa al prossimo allenatore dell’Inter, che al contrario adesso diventa sempre più curiosa dopo l’addio di Simone Inzaghi.