“Un’altra volta”: Fabregas-Inter, la stoccata sui social del presidente del Como che gela i nerazzurri

“Un’altra volta”. È l’unica frase scritta da Mirwan Suwarso, presidente del Como, in una storia Instagram pubblicata nella serata di martedì. Tre parole a corredo di un video che vede protagonista un rinoceronte, intenzionato ad attaccare un gruppo di persone. Situazione però tenuta sotto controllo da un ranger. Insomma, un video criptico ma che è diventato chiarissimo dopo le dichiarazioni di oggi, mercoledì 4 giugno: il riferimento è al tentativo dell’Inter di “scippare” Cesc Fabregas al Como dopo l’addio di Simone Inzaghi. Da 24 ore è partito ufficialmente l’assalto nerazzurro al tecnico spagnolo, ma Suwarso – stando almeno alla sua stoccata sui social – sembra intenzionato a respingerlo.

Si diceva infatti delle sue dichiarazioni. Il patron del Como oggi era a Londra, impegnato sul palco dell’evento SWXS London proprio insieme a Fabregas. Come riportato da Davide Zirosky, Suwarso ha risposto in maniera netta alle news relative al possibile approdo del tecnico sulla panchina dell’Inter. “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”, queste le dichiarazioni di Suwarso durante l’evento. Frasi che gelano le ambizioni di Marotta e del mondo nerazzurro.

L’Inter non molla Fabregas

L’Inter però non molla e continua a puntare Fabregas nonostante le parole del patron indonesiano. Il club nerazzurro continua ad attendere e spera nel giro di qualche giorno di riuscire a sbloccare l’affare, ma rimanendo consapevoli delle difficoltà e delle resistenze del Como. Le alternative al momento sarebbero Christian Chivu, che ha allenato già la Primavera, oppure Patrick Vieira, con anche Roberto De Zerbi sullo sfondo, che ha però al momento smentito l’interesse nerazzurro. Il club milanese ha avuto già i primi contatti con il tecnico per capire la fattibilità: Fabregas si può convincere, ma con il Como a quanto pare sarà dura.