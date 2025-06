“Mi vedevo al Milan”: la rivelazione da ‘veggente’ di Modric nel 2020

“Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente”. A parlare è Luka Modric, centrocampista svincolato e obiettivo proprio dei rossoneri. La frase però risale al 2020, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: sembra quasi premonitrice visto quanto sta accadendo negli ultimi giorni. La passione del centrocampista ex Real Madrid per il club milanese è cosa nota e nasce da Zvonimir Boban, suo connazionale, idolo e fonte d’ispirazione per certi aspetti, come dichiarato dallo stesso Modric: “Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera“.

In un momento buio a fine stagione 2019/20 – con il Milan che poi chiuse il campionato al sesto posto – Modric confessò: “Vi guardo e sono dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa”. Adesso il club milanese sta anche peggio rispetto a quel campionato, visto l’ottavo posto in classifica e l’obiettivo qualificazione alle coppe europee non centrato. Motivo per cui in panchina per la prossima stagione si è optato per Massimiliano Allegri e in campo per gente d’esperienza come Luka Modric, che lasciato il Real Madrid dopo 13 stagioni. Il croato spera in una stagione da titolare in rossonero, nonostante i 39 anni, per giocare chissà il Mondiale 2026. Il Milan spera che possa alzare il livello del centrocampo, che ha appena perso il suo pezzo più pregiato, vista la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City.

Modric vicino al Milan: i dettagli

Prima un interessamento, poi un’accelerazione che forse potrebbe essere decisiva. Modric al Milan non è più fantacalcio. Il croato vestirebbe quella maglia che ha sempre desiderato indossare. A fine carriera, chiaro. Per quanto la carta d’identità dica il contrario, Modric però può ancora giocare ad alti livelli: lo dimostrano le 57 partite disputate nella passata stagione (tante da subentrato, solo il 45% da titolare e solo il 53% dei minuti totali giocati, circa 2900), condite da 4 gol e 9 assist. Il club milanese attende addirittura le firme a brevissimo. Dopo De Bruyne, un altro campione potrebbe scegliere la Serie A, seppur sulla via del tramonto.