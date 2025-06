Modric al Milan, il tentativo è concreto: l’idea di Tare e Allegri, i dettagli dell’interessamento rossonero

Quella foto sta già diventando virale, anche se poi non rappresenta quella grande novità: Luka Modric è da sempre un tifoso del Milan e non l’ha mai nascosto. Il fatto è questo: se è lecito sognare, allora anche i suoi omologhi (cioè, i tifosi del Milan anche un po’ più comuni) possono farlo. Perché nella lista del ds Tare e dell’allenatore Max Allegri, l’ambizione di far arrivare il croato in Italia c’è eccome. Anche se ancora è tutto da decidere.

Il tentativo del Milan per Modric

Qualche chiacchiera, qualche contatto. Comunque, un’ipotesi. Luka Modric potrebbe davvero diventare un giocatore del Milan. Certo, lo farebbe a quarant’anni e chiaramente a fine carriera. Ma il livello delle prestazioni, anche a giudicare dall’ultimo anno (scorrere la fine dell’articolo, per credere), non fanno pensare che possa essere una mera comparsa: in Serie A giocherebbe. Non tantissimo, certo. Ma giocherebbe e farebbe la sua bella figura. È quello che pensano nelle stanze di Casa Milan, dove da qualche giorno l’idea è stata messa sul tavolo: perché non convincerlo a vestire almeno per un anno i colori che ha sempre tifato? Una prospettiva intrigante e affascinante, che rilancerebbe le ambizioni di una società pronta a ricostruire sia con dei giovani giocatori, certo, ma senza dimenticare il carisma di chi in carriera ha vinto di tutto. Al momento, Modric non ha deciso nulla. E anzi, non si è arrivati nemmeno alla fase in cui si debba decidere qualcosa: solo un interessamento manifestato, per ora, che necessiterà di essere approfondito. Così come tutte le altre richieste che perverranno ai suoi agenti in queste settimane. L’intenzione di continuare ancora per una stagione c’è. Dove, è tutto da capire.

Ma Tare ci pensa e porterà avanti il discorso per qualche tempo. Il Milan sa che dovrà ricostruire cedendo dei pezzi pregiati: Reijnders è il primo indiziato (il trasferimento al Manchester City per circa 70 milioni, bonus inclusi, è vicinissimo); Theo Hernandez il secondo (deve accettare la corte dell’Al-Hilal, corte che il Milan ha già accettato eccome visti i 35 milioni di euro sul tavolo). Si dovrà rifondare pensando, per ora, a un solo campionato, ed è per questo che Modric sarebbe un giocatore perfetto: non ci sarebbero troppe partite, non verrebbe spremuto, ma potrebbe mettersi in mostra nel migliore dei modi. Anche perché solo lo scorso anno di gare ne ha giocate 57 tra tutte le competizioni (per quasi 2900 minuti in totale), con 4 gol e 9 assist. La forma, insomma, c’è tutta. E la classe non ha davvero età. Sognare è un po’ più lecito del solito, forse.