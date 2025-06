Reijnders saluta il Milan: c’è l’accordo con il Manchester City. Una cessione che potrebbe diventare un record

La trattativa tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders è ormai in dirittura d’arrivo. I rossoneri – in attesa di Luka Modric – si priveranno di uno dei propri top player dopo un’annata sicuramente negativa per il club, ma decisamente positiva per il centrocampista. Reijnders ha infatti collezionato 15 gol e 5 assist, risultando di gran lunga il miglior calciatore della stagione rossonera. Passerà al Manchester City per 70 milioni di euro, bonus inclusi. Un’operazione ‘quasi’ record per il club. Se infatti il Milan dovesse incassare la cifra piena, diventerebbe la cessione più onerosa della storia rossonera. Il primato è al momento detenuto da Kakà, ceduto al Real Madrid per 67 milioni di euro, nel 2009.

Reijnders lascia così dopo due stagioni: l’olandese arrivò nel 2023 dall’AZ Alkmaar per 20,5 milioni di euro. Dopo un stagione sufficiente, Reijnders ha disputato un campionato da top player in uno dei Milan sicuramente peggiori del ventunesimo secolo. Su di lui era forte il pressing del Manchester City già dalla scorsa sessione di mercato e adesso il trasferimento si è concretizzato: l’olandese arriverà alla corte di Pep Guardiola. Molto complicato infatti per il “nuovo” Milan di Allegri trattenere un giocatore dalle sue qualità senza disputare le coppe europee.

I numeri di Reijnders al Milan

104 partite, 19 gol e 9 assist. Questo il bilancio dell’avventura di Tijjani Reijnders al Milan. Due stagioni per il centrocampista, che dopo esser arrivato “in punta di piedi”, è venuto fuori alla lunga, soprattutto in questa stagione. L’olandese è stato infatti il calciatore più performante della stagione rossonera in termini di contributi al gol. Numeri da top player, se si pensa che Reijnders è una mezzala. La sua qualità, intelligenza tattica e il suo tempismo negli inserimenti gli hanno permesso di riuscire a incidere anche in una stagione in cui il Milan è stato eliminato ai playoff di Champions League, ha perso la finale di Coppa Italia, vinto la Supercoppa Italiana (unico trofeo vinto da Reijnders in rossonero) ma soprattutto si è classificato ottavo in campionato, non qualificandosi per le coppe europee.