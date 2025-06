Referendum, Schlein: “La destra ha paura della partecipazione, Meloni prende in giro gli italiani”

Riunione a sorpresa di leader di opposizione per il sì al referendum sulla cittadinanza. Il primo risultato delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’intenzione di non votare anche se si recherà al seggio, è stato quello di compattare il fronte referendario, che ieri si è riunito all’evento per il Sì a Roma, a Testaccio. Il programma, messo in piedi da volontari e da PiùEuropa, fino a ieri mattina non contava nessun leader, a parte Riccardo Magi, ma nel pomeriggio di domenica ha annunciato la sua presenza la segretaria del Pd Elly Schlein, e si sono presentati anche Carlo Calenda di Azione, Angelo Bonelli, di Europa Verde in rappresentanza dell’Alleanza con Sinistra Italiana, e Raffaella Paita, di Italia Viva. Assente il Movimento5Stelle. “Trovo gravissimo che dalla maggioranza sia arrivato l’invito a non votare, la destra ha paura della partecipazione, anche Giorgia Meloni”, ha detto Schlein ai giornalisti in un punto stampa visto che non era previsto nessun evento dal palco. L’intenzione di partecipare all’evento nel giorno della festa della Repubblica, ha assicurato Schlein al Fatto, c’era da tempo, anche non si è concretizzata prima: “Riccardo Magi le può confermare che c’era da oltre due mesi”, ha detto Schlein al Fatto. Critica sull’assenza di Giuseppe Conte: “Credo serva la massima unità possibile per riconoscere la cittadinanza a chi ne ha diritto e se la vede ancora negata”.

Magi ha spiegato al Fatto che non erano certi delle adesioni degli artisti prima delle ultime 72 ore e di conseguenza di quella dei politici: “Nel momento in cui si sono verificate le adesioni sono partiti gli inviti, avevo detto da tempo a Schlein dell’intenzione, e quando abbiamo saputo che si sarebbe fatto l’evento a quel punto sono partiti gli inviti. Non ci sono motivi politici”. Per il M5S ha aggiunto: “Ho invitato Conte che mi ha detto che era impossibilitato a esserci e che si sono espressi per la libertà di voto. A titolo personale mi ha detto che voterà sì, e gli avevo proposto di partecipare anche a titolo personale. Questo è il referendum con la base politica più ampia, e anche molti elettori di Forza Italia sono favorevoli al sì, abbiamo fatto anche un sondaggio, in percentuale maggiore rispetto agli elettori del Movimento”. L’intenzione di Meloni, ha concluso, “spero che ottenga l’esito di rilanciare la nostra campagna referendaria, visto che la sua posizione è ridicola, sembra morettiana: mi si nota di più se vado o se non vado?”.