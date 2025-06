“Ho dato tutto, con me avete pianto e festeggiato. Cari tifosi, non vi dimenticherò mai”: la lettera di addio di Simone Inzaghi all’Inter

“Ho dato tutto, non vi dimenticherò mai”. Simone Inzaghi saluta l’Inter. Lo fa dopo quattro anni, sei trofei vinti e due finali di Champions League disputate. L’allenatore nerazzurro andrà in Arabia Saudita, all’Al Ahli, dove guadagnerà 50 milioni di euro in due anni. Il suo esordio sarà al Mondiale per Club contro il Real Madrid. Dopo aver comunicato alla dirigenza la volontà di lasciare, Inzaghi ha voluto salutare tutti con un messaggio postato sul sito ufficiale del club nerazzurro.

“Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto”, esordisce Inzaghi nel comunicato. L’allenatore piacentino ha voluto omaggiare anche tutte le persone che ruotano intorno al mondo nerazzurro: “Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club”.

Sei titoli, ma anche due scudetti sfiorati e importanti cammini europei, come rimarcato da Inzaghi nella lettera d’addio: “I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d’intenti con il mio staff e con ogni componente dell’Inter”.

Inzaghi ha poi spiegato in breve anche l’incontro svolto pochi attimi prima in sede con i vertici dirigenziali: “Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l’aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso”.

La lettera si è conclusa con un ringraziamento ai tifosi, che negli ultimi tempi hanno segnato record su record di presenze a San Siro: “Un’ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai. Forza Inter”.