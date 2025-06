Un escursionista di 55 anni è morto sulla cresta del Monte Baina, nell’Alto Garda, mentre era in gita con un compagno. Al momento dell’incidente, avvenuto intorno alle 12 di martedì 3 giugno, l’uomo si trovava ad un altezza di 1.350 metri, quando è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento sulle rocce sottostanti. L’allarme è stato lanciato dall”amico che, dopo aver provato a rimettersi in contatto telefonico con la vittima, ha chiamato il 112.

La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Riva del Garda del soccorso alpino e speleologico trentino si sono messi a disposizione al Campo sportivo benacense. Sul posto anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tione e i vigili del fuoco di Riva del Garda.

L’elicottero, arrivato nel punto dove si trovava il compagno, ha permesso il recupero del corpo: il tecnico, a cui è stata indicata la direzione della caduta, si è calato per un centinaio di metri, fino ad individuare l’uomo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo, la cui salma è stata portata a bordo dell’elicottero e trasferita a Riva del Garda.