Ucraina, Kiev: “Raid russi sui civili, 10 morti”. Evacuati 11 insediamenti nel Sumy: “Paura delle bombe di Mosca”

Le autorità russe denunciano: 14 persone ferite in un attacco con droni effettuato dalle forze ucraine nella regione di Kursk

Kiev puta il dito contro Mosca dopo l’ennesima notte di bombardamenti. Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi su varie regioni dell’Ucraina compiuti dalle forze armate russe con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate, secondo un bilancio dei governatori delle regioni interessate e dell’Aeronautica di Kiev. Almeno 5 i morti e 9 i feriti nell’oblast di Donetsk, nel Donbass, almeno 3 vittime e 10 feriti nel Kherson, un morto (una bambina di 9 anni) e un altro bambino ferito nello Zaporizhzhia oltre a un morto e 4 feriti nel Sumy. Le autorità ucraina denunciano, inoltre, 6 feriti nel Kharkiv e 2 nel Dnipropetrovsk.

Dalle 19.30 di ieri alle 08.30 locali di stamattina, la Russia ha utilizzato 114 fra missili e droni contro l’Ucraina in quello che Kiev definisce un attacco su larga scala, tra cui 107 droni d’attacco Shahed e di altro tipo, due missili S-300 lanciati dalla regione russa di Kursk e tre Kh-59/69 dalla regione di Belgorod. Dei 69 droni intercettati, 42 sono stati abbattuti dal fuoco della contraerea e 30 bloccati e neutralizzati dalle contromisure elettroniche. Gli obiettivi principali, scrive l’agenzia Ukrinform, erano le regioni di Kharkiv, Sumy e Donetsk.

Le autorità della regione di Sumy hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria dei residenti da 11 insediamenti a causa della continua minaccia dei raid russi alle comunità di confine con la Russia. Ukrinform ricorda come siano ora 213 gli insediamenti della regione frontaliera ucraina a essere sgomberati. Il governatore dell’oblast, Oleh Hryhorov, ha annunciato su Facebook: “Ho firmato un ordine per l’evacuazione obbligatoria dei residenti da altri 11 insediamenti nel distretto di Sumy. La decisione è stata presa a causa del costante pericolo per la vita dei civili causato dai continui bombardamenti sulle comunità di confine”. All’inizio di questa settimana, oltre 500 residenti sono stati evacuati dalle zone di confine della regione.

Questa mattina il ministero della Difesa ha annunciato di aver preso il controllo del villaggio di Vodolagy, proprio nella regione di Sumy vicino al confine russo, oltre a un villaggio nella regione orientale di Donetsk, Novopil. Anche Mosca denuncia raid notturni compiuti dalle forze ucraine. Il governatore ad interim della regione del Kursk, Alexander Khinshtein, ha riferito che 14 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni effettuato da Kiev nei distretti di Lgovsky e Rylsky. Secondo il governatore tra i feriti ci sarebbero anche dei minori e nell’attacco sarebbero stati danneggiati anche edifici residenziali.