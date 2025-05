Sinner show al Roland Garros: il ceco Lehecka travolto in tre set. Agli ottavi l’avversario è Rublev

Dominante. Solo così può essere definita la partita di Jannik Sinner, che supera agilmente il ceco Jiri Lehecka in tre set – 6-0, 6-1, 6-2 in 1 ora e 35 minuti – e vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Prestazione sontuosa del numero uno al mondo, pressoché ingiocabile dal primo all’ultimo punto. Alla vigilia quello contro Lehecka era considerato il primo test importante della settimana per l’azzurro, contro un giocatore che in passato è stato numero 22 al mondo. Ma la differenza di livello tra i due è sembrata incolmabile, almeno oggi.

“Ho giocato veramente molto bene per due set e mezzo – ha detto il fuoriclasse altoatesino al termine del match – Ieri era il compleanno di Vagnozzi, ma il giorno del suo compleanno di solito non gioco bene (ride, ndr) quindi fortunatamente ho giocato oggi. Questa mattina ho detto al mio team che mi sentivo pronto fisicamente, sapevo di poter iniziare forte. Dopo circa 20 minuti mi sentivo alla grande. Ora sono molto felice in campo”. Prosegue, dunque, il torneo francese di Sinner, che aggiorna la sua striscia di imbattibilità negli Slam (17 vittorie consecutive), in cui non perde dai quarti di Wimbledon, a luglio 2024, contro il russo Medvedev. E si prende gli ottavi di finale del Roland Garros, dove sfiderà un altro russo, Andrej Rublev, che ha usufruito del ritiro del francese Arthur Fils qualificandosi al turno successivo senza giocare.

Già nel primo set Sinner produce una notevole pressione e conquista il primo break della partita alla prima occasione utile. Poi non trema al servizio nei due game iniziali, tenuti entrambi a zero. Una partenza incredibile che manda in confusione il suo avversario. Tanti, infatti, gli errori di Lehecka nel primo parziale, inevitabilmente dovuti anche alla velocità dei colpi e al ritmo asfissiante messo in campo da Sinner. Ed è infatti con una risposta lungo linea fulminante che l’italiano si prende anche il secondo break portandosi sul momentaneo 4-0. Il ceco tenta una timida reazione nel quinto game, ma alla fine Sinner tiene il servizio e chiude il primo parziale con un bagel di 6-0 in poco più di 20 minuti di partita.

Non cambia il copione nemmeno all’inizio del secondo set: Sinner è glaciale al servizio e dirompente in risposta, non lasciando così fiato ad un Lehecka che, quasi sconsolato, tenta il tutto per tutto nel primo game in battuta. Ma anche in quel caso l’italiano è inscalfibile. E il break arriva poco dopo. Il ceco fatica a tenere lo stesso ritmo del suo avversario, che, invece, non gli concede né uno spazio, né un colpo con cui provare a riaprire la partita. La reazione alla fine arriva, così come il primo game di Lehecka, che muove finalmente il suo punteggio per la prima volta dopo circa 55 minuti di incontro. Ma non gli basta per rientrare in gara: così Sinner può chiudere anche il secondo set con una prima vincente.

Non arriva un calo di Sinner all’inizio del terzo parziale: si guadagna immediatamente un altro break, poi confermato con l’ennesimo turno di battuta tenuto a zero. Lehecka riesce a restare a contatto, tenendo il servizio nei due game successivi, ma il vantaggio accumulato a inizio set dall’altoatesino è sufficiente a permettergli di chiudere gioco, partita e incontro dopo poco più di un’ora e trenta.