Come è stata scritta la bozza del ddl sulla caccia? La “ricostruzione” del comico è esilarante

Un cacciatore che chiede e un uomo, uno di quelli che decide, in giacca e cravatta, che prende appunti. Così è stata scritta la bozza del ddl sulla caccia, che di fatto punta a liberalizzare la caccia senza controlli, secondo il creator digitale e stand up comedian Filippo Piluso, in arte Fill Pill. In un esilarante Reel pubblicato su Instagram, il “tizio scherzosamente serio” (così si definisce nella sua bio sui social) mostra le ombre del ddl, le cui bozze sono state pubblicate in anteprima in una esclusiva de ilFattoQuotidiano.it il 17 maggio. “Un solo motto, sparare e spareremo”, conclude il comico nel breve video.

Intanto è saltata (ancora) la discussione della legge sparatutto in Consiglio dei ministri. Il ddl era atteso in Cdm già il 19 maggio, poi in quello della settimana successiva, il 26. Il motivo sarebbero le tensioni tra il ministero dell’Agricoltura di Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e il ministero dell’Ambiente di Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia).