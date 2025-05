Sinner perde la sfida, grande colpo di testa di Panichi: scatta la “punizione” per tutto il team

Jannik Sinner ‘condannato’ ai push up. Nella pancia del Roland Garros, una sessione di allenamento ‘sui generis’ riserva una penitenza al numero 1 del mondo e a buona parte del suo team, compresi il coach Simone Vagnozzi e il fisioterapista Ulises Badio. Tutta colpa del preparatore Marco Panichi, che dimostra di avere doti da bomber e condanna tutto il team alla punizione.

Il video diffuso dai canali social del Roland Garros mostra una sfida a tema calcistico, con palleggi volanti tra i componenti del gruppo. Panichi si fa trovare pronto all’appuntamento e con un colpo di testa ravvicinato deposita la palla in un cesto trasformato in canestro. L’exploit del preparatore costa caro a tutti gli altri giocatori, Sinner compreso. Il numero 1 del mondo rimane a dir poco sorpreso dal gesto tecnico, come Vagnozzi si porta una mano al volto. Panichi esulta, gli altri si disperano e pagano pegno: “Forza, via, pompare! Fateli bene…”. Chissà cosa avrà da dire questa volta coach Cahill, dopo che una scena simile si era già vista agli scorsi Internazionali d’Italia in cui l’allenatore dell’altoatesino si era limitato a commentare con tono scherzoso: “Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”