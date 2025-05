Huijsen e le scelte sbagliate della Juve: i bianconeri non ci hanno creduto, ora andrà al Real Madrid

In estate la sua cessione aveva un po’ fatto stranire: Dean Huijsen, il giovane forte che stava emergendo, veniva ceduto dalla Juventus (che voleva rifondare basandosi proprio su un progetto… giovane) per 15 milioni di euro al Bournemouth. Strano, un paradosso (lo si era pensato anche per la cessione di Soulé alla Roma) che non tornava. Soprattutto perché il difensore che di anni ne ha solo 20 ma di cui si parla parecchio, a più riprese aveva detto di volere restare alla Juventus. Ma è andata così: la Juve ha incassato e ha preso altre strade. Solo che quella per Huijsen è diventata un’autostrada che dall’Italia è passata all’Inghilterra, per spostarsi dopo nemmeno un anno in Spagna. E non in un posto qualsiasi: per il giocatore si aprono le porte del Real Madrid.

Rimpianti bianconeri? Meglio definire il tutto come scelta, strategia di calciomercato. Perché di rimpianti il calcio è sempre pieno. Ma tant’è: i blancos si sono mossi e hanno tutta l’intenzione di chiudere il prima possibile l’operazione. Già per questa sessione di inizio giugno, in ottica Mondiale per Club. La macchina è stata avviata: sul tavolo c’è il pagamento della clausola da 50 milioni di euro che il Bournemouth di Tiago Pinto (che stravedeva per il giocatore già alla Roma, non a caso lo prese per sei mesi in prestito durante il suo ultimo periodo in giallorosso) ha fatto inserire sul suo contratto. Una cifra che si avvicina al suo valore di mercato: secondo Transfermarkt, al momento, la valutazione è di circa 42 milioni. 8 milioni in più sembrano una quotazione equa, soprattutto rispetto a queste ultime sessione di calciomercato.

Anche perché il difensore ha convinto eccome in Premier League. Il Bournemouth sta vivendo una stagione storica che potrebbe riportarlo in Europa. E Huijsen è tra i protagonisti della nella squadra di Iraola (che peraltro piace molto al Tottenham): è quasi sempre stato titolare, ha segnato 3 gol e ha creato quell’esultanza diventata virale sui social, quella alla chill guy, con le mani nei pantaloncini a simulare le tasche. Come una persona che cammina tranquilla, senza pensieri. Ecco, di pensieri Huijsen ne ha forse creato qualcuno alla Juve: i bianconeri incasseranno il 15% sulla plusvalenza, quindi circa 4 milioni. Crederci un po’ di più non avrebbe fatto male.

Futuro Juve

Intanto, a Torino si pensa agli obiettivi da raggiungere. La Juve ha ancora due partite per confermare la Champions League, prima di pensare al Mondiale per Club. Dove è da risolvere la questione dei giocatori in prestito: Conceiçao dovrebbe rimanere fino al termine della competizione, per poi fare ritorno al Porto; Kolo Muani invece è già ai saluti. Con il Psg, l’accordo era stato preso fino al termine del campionato. Le parti si siederanno a un tavolo per capire cosa fare, ma un’intesa per prolungare il prestito fino a metà luglio sembra poco probabile. L’unica certezza? Al momento è Tudor. Il “poi si vedrà” pronunciato a più riprese, anche pubblicamente, dai dirigenti fa pensare che alla fine del torneo le strade si separeranno: la svolta non è arrivata, con l’allenatore che è solo riuscito a tamponare un’emorragia di gioco e punti ereditata dalla gestione Motta.

Il futuro è quindi tutto da scrivere, a partire dall’asset dirigenziale. Le dimissioni di Calvo saranno esecutive da fine stagione, Giorgio Chiellini è destinato ad avere sempre più potere. Toccherà a lui, con Giuntoli, individuare il nuovo allenatore e soprattutto capire che direzione far prendere a questa Juventus. Che è sembrata un po’ allo sbando, con delle scelte che non hanno sempre convinto. A partire dallo scorso calciomercato estivo.