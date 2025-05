Gasperini alla Roma: la foto dell’incontro con Ghisolfi nel resort di proprietà dei Friedkin

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Radio Manà Sport Roma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell’incontro tra il tecnico dell’Atalanta e il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, con l’interprete del club Claudio Bisceglia, uomo dei Friedkin, in un resort di Firenze, di proprietà degli americani. L’allenatore dei bergamaschi dovrebbe incontrare anche Claudio Ranieri e gli stessi Friedkin. Le parti si sono viste per sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo che potrebbe portare Gasperini sulla panchina della Roma, con l’Atalanta che attende una risposta definitiva del suo, al momento, allenatore.

Uno dei fattori chiave di questo meeting saranno le idee chiare sul mercato: il probabile erede di Claudio Ranieri vuole infatti che la proprietà gli garantisca pieno sostegno. La Roma è fiduciosa che Gasperini possa essere l’uomo giusto per aprire un ciclo sulla panchina giallorossa. Del tecnico è particolarmente apprezzata la sua abilità nel valorizzare i giovani, ma anche la capacità di costruire squadre che nonostante cambino spesso, tra cessioni e nuovi innesti, rimangano competitive proprio come fatto all’Atalanta. E da parte sua, Gasperini è ormai focalizzato, pronto a cominciare questo un nuovo percorso professionale. Prima però, servirà formalizzare la sua uscita dal club che per 9 anni è stato la sua casa e con il quale ha raggiunto traguardi storici come la vittoria dell’Europa League.