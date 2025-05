“Alla famiglia di Martina va il mio abbraccio, pieno di dolore e vicinanza. Alla Giustizia il compito di intervenire con la massima severità. Alle Istituzioni il dovere di non voltarsi dall’altra parte”. Sono le parole della premier Giorgia Meloni che commenta il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a colpi di pietra dal 18enne che non voleva più frequentare. “Sono molti i provvedimenti che abbiamo approvato finora per tentare di fermare questo male, ma dobbiamo essere consapevoli che le norme non saranno mai sufficienti se non daremo vita ad una profonda svolta culturale e sociale. In questi anni dei passi in avanti sono stati fatti, ma evidentemente non basta. Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte” scrive sui social la presidente del Consiglio definendo quello dell’adolescente “un delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano”.

Un appello e un richiamo alla responsabilità di tutti perché le donne continuano a morire sotto i colpi di ex, fidanzati, mariti, compagni, stalker. Oltre la 14enne, è stata uccisa Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, maestra d’asilo uccisa dal marito. Due in tre giorni, ma sono 19 le donne uccise da inizio anno. Di queste sono 10 le vittime di femminicidio, ammazzate da ex o partner, secondo i dati del report trimestrale della Direzione centrale della polizia criminale, del Dipartimento della Pubblica sicurezza sugli omicidi volontari commessi nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2025.