Uomo trovato morto in casa a Bologna: fermata la moglie con l’accusa di omicidio aggravato

È stata fermata con l’accusa di omicidio aggravato e portata in carcere la moglie di Giuseppe Marra, l’uomo di 59 anni trovato morto ieri mattina, 27 maggio, nella sua abitazione a Bologna. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla pm Manuela Cavallo ed eseguito dai Carabinieri nella notte, dopo l’attività d’indagine svolta dal nucleo investigativo e dai militari della Compagnia Bologna Centro.

Giuseppe Marra è stato ritrovato riverso per terra con varie ferite alla testa in un lago di sangue. A lanciare l’allarme era stata proprio la moglie della vittima, che era uscita in strada tutta insanguinata gridando aiuto ai vicini. Al momento del fatto la coppia era sola in casa, né erano stati trovati segni di effrazione nella porta.

La donna indagata, L. S. di 56 anni, difesa dall’avvocata Cristiana Soverini, ha respinto le accuse. “È stata sentita dal pubblico ministero ed è palesemente sotto choc, ha risposto a tutte le domande e respinge ogni addebito, ha cercato di collaborare”, ha fatto sapere la legale della donna, specificando che la sua assistita avrebbe trovato il marito già “in quelle condizioni” e sottolineando la differenza di prestanza fisica tra le 56enne e la vittima. Ieri pomeriggio, dopo l’arrivo dei soccorsi, la donna era stata portata in ambulanza all’ospedale Sant’Orsola, quindi sottoposta ad interrogatorio.