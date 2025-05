Gaza, assaltato e saccheggiato deposito di cibo dell’Onu

Migliaia di palestinesi hanno saccheggiato un magazzino di aiuti dell’Onu a Deir el-Balah, a Gaz. Lo mostrano le immagini dell’agenzia Afp. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Pam) ha confermato che il suo magazzino è stato assaltato. Le immagini mostrano una folla di palestinesi che irrompe in un magazzino del Pam, rubando provviste alimentari, mentre risuonavano colpi d’arma da fuoco. “Un’orda di affamati ha fatto irruzione nel magazzino”, ha scritto il Pam su X.

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), il programma gestito privatamente da Israele e Usa e fortemente criticato dalle agenzie internazionali, ha dichiarato che due dei quattro centri di distribuzione aperti nella Striscia hanno consegnato oggi “circa 14.550 scatole di cibo”. La Ghf ha sottolineato che “non sono stati sparati colpi contro la folla palestinese, non ci sono state vittime, nessuno è stato interrogato o arrestato dal fondo, in quanto non ha l’autorità di arrestare”. L’Onu ha reso noto che martedì circa 47 persone sono rimaste ferite, in gran parte a causa di colpi d’arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano, quando migliaia di persone si sono riversate ieri in un nuovo centro di distribuzione di aiuti a Gaza.