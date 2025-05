Giro d’Italia, Roglic costretto al ritiro dopo l’ennesima caduta: crolla anche Ayuso

Questa volta Primoz Roglic ha davvero alzato bandiera bianca. Ha provato a stringere i denti, ma l’ennesima caduta nel suo sfortunato Giro d’Italia 2025 l’ha costretto al ritiro definitivo. Il vincitore del Giro 2023, dato come favorito anche quest’anno, è rimasto coinvolto in un incidente in discesa, accanto a Richard Carapaz, durante la 16esima tappa da Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico), di 203 chilometri. L’ecuadoriano è rientrato nel gruppo, mentre lo sloveno ha abbandonato la competizione.

Nelle scorse settimane Roglic era già stato coinvolto in un paio di cadute (una nella tappa di Siena e una a Gorizia) ed aveva accumulato anche un notevole ritardo dalla maglia rosa di Isaac Del Toro. Al termine della 15esima tappa ha perso infatti 1’30’’ da tutti i contendenti al titolo. Ieri, 26 maggio, il direttore sportivo di Red Bull Christian Pömer aveva espresso le sue perplessità riguardo il proseguo della corsa per lo sloveno: “Non ha più senso nascondere che Primoz non sta bene, è dolorante”. Nonostante la volontà di non mollare, le preoccupazioni di Pömer sono diventate realtà. Il Giro per Roglic finisce dunque qui.

Le difficili condizioni meteo, con la pioggia e il vento, che hanno reso viscido l’asfalto, hanno fatto però altre vittime. Oltre allo sloveno, infatti, hanno lasciato il Giro anche Alessio Martinelli, scivolato in un dirupo a seguito di una spaventosa caduta, e il gallese Joshua Tarling anche lui a causa di uno brutto scivolone. Nella salita verso Santa Barbara è invece andato in crisi Juan Ayuso: lo spagnolo era l’altro grande favorito alla vigilia di questo Giro insieme a Roglic. Nessuno dei due arriverà a Roma con la maglia rosa.