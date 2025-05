Il belga Wout Van Aert ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, da Gubbio a Siena lungo 181 km, battendo allo sprint il compagno di fuga, il messicano Isaac Del Toro. Al terzo posto Giulio Ciccone, che si è aggiudicato la volata del gruppo degli inseguitori. La frazione sugli sterrati delle Strade Bianche ha stravolto il Giro. Isaac Del Toro è la nuova maglia rosa, il primo messicano a vestire il colore del primato. Nella classifica generale precede di 1’13” il compagno dell’UAE Team Emirates Juan Ayuso, e di 1’30” l’italiano Antonio Tiberi.

Van Aert torna a vincere dopo 8 mesi (Vuelta 2024). Il belga oggi ha messo a segno la sua 50esima vittoria da professionista con una magia in volata verso piazza del Campo, dopo aver retto ai ripetuti attacchi di Del Toro. Ma durante la tappa è successo di tutto. Chi ne ha fatto le spese, oltre all’ex maglia rosa Diego Ulissi, è stato soprattutto Primoz Roglic. Lo sloveno, grande favorito per la generale, è incappato in una caduta e ha accusato al traguardo oltre 2 minuti rispetto al messicano. Anche Ayuso ha pagato l’intraprendenza del suo compagno di squadra Del Toro, ma alla fine ha limitato i danni. Ci ha provato Egan Bernal, a lungo in testa, ma poi ripreso dagli inseguitori. Bravissimi i due italiani, Ciccone e Tiberi, terzo e sesto al traguardo, che dimostrano di correre da leader e guadagnano posizioni in classifica.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2025