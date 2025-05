Germania, tre italiani feriti dopo il concerto di Geolier: per la polizia è tentato omicidio

La polizia di Francoforte ha avviato un’indagine per tentato omicidio per l’aggressione avvenuta lo scorso 2 maggio, dopo il concerto del rapper italiano Geolier alla Jahrhunderthalle nel quartiere di Höchst, in cui sono rimasti feriti un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana. La decisione, riferita a La Presse da un portavoce degli agenti di Francoforte, è stata presa sulla base della gravità delle lesioni riportate dal ragazzo tedesco con cognome italiano.

È ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione che, stando a quanto riferito dalla polizia, “è successa dopo il concerto, davanti alla sala”. Sembrano esclusi, quindi, moventi legati all’evento di Geolier. “Cè stata una discussione tra un folto gruppo e queste tre persone, un italiano e due cittadini tedeschi con cognomi italiani – spiega il portavoce – E quella che è iniziata come una discussione verbale è poi diventata fisica. Poi il gruppo numeroso ha colpito uno di loro alla testa così gravemente che è stato portato in ospedale”. Le circostanze esatte, però, sono ancora “oggetto dell’indagine della polizia e dobbiamo vedere cosa rivela l’indagine”. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulle persone ferite e sugli aggressori.