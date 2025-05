È riuscita a ferire 17 persone, riducendone quattro in fin di vita, poi è stata arrestata. Una donna di 39 anni ha portato a segno un attacco con coltello nella stazione di Amburgo, in Germania. Il raid è avvenuto lungo la banchina dei binari 13 e 14, davanti a un treno in attesa, alle 18.05.

Oltre alle quattro persone che lottano tra la vita e la morte, sei sono rimaste gravemente ferite e sette sono ferite in modo lieve. Come riporta Der Spiegel, la donna arrestata è una cittadina tedesca di 39 anni. Sembra che abbia agito da sola e, secondo gli investigatori, ci sono indicazioni che la donna fosse in uno stato di disagio psicologico. Non ci sono al momento collegamenti a un possibile movente politico. La donna si è lasciata arrestare da una pattuglia senza opporre resistenza ed è stato sequestrato un coltello.

Da ottobre 2023 c’è il divieto permanente di portare armi in stazione, un provvedimento che era stato adottato dal Senato locale per evitare che venissero portati in stazione dei coltelli, oltre che altri oggetti potenzialmente pericolosi. Come si legge sul portale ufficiale della città di Amburgo, la disposizione prevedeva controlli continui e operazioni congiunte da parte della polizia di Amburgo e della polizia federale.