Archiviati gli Internazionali d'Italia, parte l'avventura del numero uno al mondo al secondo Slam dell'anno: l'Open di Francia 2025. Orario e dove vedere il match in tv e in streaming

Il giorno dell’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 è arrivato. Oggi, lunedì 26 maggio, il tennista numero uno al mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno dell’Open di Francia a Parigi, il secondo Slam dell’anno dopo gli Australian Open, vinti proprio dall’altoatesino lo scorso gennaio.

Scontati i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, Sinner si è subito fatto trovare pronto al suo ritorno in campo arrivando in finale agli Internazionali d’Italia 2025, in cui però ad avere la meglio è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente drammi, l’altoatesino ha già voltato pagina ed è pronto a disputare un altro grande torneo sulla terra rossa. Per Sinner, la scorsa edizione del Roland Garros era terminata in semifinale, quando fu eliminato proprio Carlos Alcaraz che poi vinse la competizione in finale contro il tedesco Alexander Zverev.

La sfida in programma questa sera con Rinderknech sarà il quarto incrocio tra i due. Nelle precedenti tre occasioni il bilancio è di 2 vittorie e una sconfitta a favore dell’altoatesino. L’ultimo scontro risale al 2022, quando Sinner sconfisse il francese in due set, mentre Rinderknech aveva vinto il primissimo match facendo fuori Sinner in tre set negli ottavi di finale dell’Atp di Lione nel 2021.

Sinner contro Rinderknech, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Rinderknech è in programma oggi, lunedì 26 maggio, e cadrà nella fascia serale del Roland Garros, con l’inizio del match che non avverrà prima delle ore 20:15. L’incontro, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.