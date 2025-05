Gruppo anarchico rivendica i sabotaggi che hanno causato black out a Cannes e Nizza. “Contro il Festival e le industrie”

Un gruppo anarchico sconosciuto ha rivendicato la responsabilità del blackout di sabato a Cannes e quello di domenica a Nizza in un lungo post pubblicato sul sito indymedia.org. “Siamo due bande di anarchici”, si legge nella dichiarazione pubblicata da un utente sconosciuto, “rivendichiamo la responsabilità dell’attacco alle installazioni elettriche sulla Costa Azzurra”. La dichiarazione non risulta verificata dalle autorità e la polizia non ha commentato la rivendicazione. Dicono di aver preso di mira “la principale sottostazione elettrica che rifornisce l’area metropolitana di Cannes” e “la linea a 225 kV proveniente da Nizza”.

L’obiettivo? Miravano, dice la loro dichiarazione, a “perturbare il Festival“, ma anche a “privare di energia i centri di ricerca e gli stabilimenti di Thales Alenia Space, le sue decine di subappaltatori, le startup di French Tech che si credono al sicuro, l’aeroporto e tutti gli altri stabilimenti industriali, militari e tecnologici della zona”.

Gli inquirenti – nelle procure di Grasse e Draguignan, nel sud della Francia – stanno esaminando la rivendicazione. Il procuratore Damien Martinelli ha detto che è stata aperta un’inchiesta per “incendio doloso organizzato”.