Xabi Alonso torna a “casa”: è il nuovo allenatore del Real Madrid

Era nell’aria da giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico, 43 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028. Prenderà dunque il posto diCarlo Ancelotti che sarà il primo commissario tecnico europeo della storia del Brasile. “L’allenatore spagnolo 43enne torna nel club dove ha vinto 6 titoli da giocatore ed è diventato una leggenda. Proviene dal Bayer Leverkusen, dove ha fatto la storia vincendo il campionato tedesco, la Coppa e la Supercoppa”, si legge nel comunicato delle Merengues.

A convincere il Real Madrid a puntare su di lui è stato proprio il suo percorso con i rossoneri. Nella stagione 2023/24, l’ex centrocampista ha vinto il primo titolo di Bundesliga nella storia del Bayer Leverkusen, interrompendo la serie di undici titoli consecutivi del Bayern Monaco. Ha vinto anche la Coppa di Germania ed è stato vicino a completare il triplete, infrangendo il sogno in finale di Europa League contro l’Atalanta. Una stagione nella quale il Bayer è stato capace di vincere 51 partite consecutive. Ai successi bisogna aggiungere la vittoria della prima Supercoppa di Germania vinta dal club nell’agosto 2024.

Xabi Alonso ha iniziato la sua carriera di allenatore nel settore giovanile del Real Madrid. È stato responsabile della squadra Under 14, che ha guidato alla vittoria del campionato e del torneo Champions nella categoria nella stagione 2018/19. Successivamente ha allenato la Real Sociedad B tra il 2019 e il 2022, ottenendo la promozione in Seconda Divisione nel 2021. In altre vesti, quelle da calciatore, Alonso ha giocato nel Real Madrid tra il 2009 e il 2014 collezionando 236 partite ufficiali.

In quei cinque anni è stato protagonista della vittoria la decima Coppa dei Campioni, nonché di una Supercoppa Europea, una Liga, due Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Successi che si sommano a quelli ottenuti con la nazionale spagnola (1 Mondiale e 2 Europei), il Liverpool (1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 FA Cup e 1 FA Super Cup) e il Bayern Monaco (3 Campionati, 1 Coppa di Germania e 1 Supercoppa di Germania).