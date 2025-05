Moni Ovadia alla manifestazione contro il riarmo: “Deluso da scarsa partecipazione, dobbiamo alzare la voce”

“Non ho una ricetta su come procedere, ma dobbiamo alzare forte la voce. Oggi sono deluso nel vedere così poche persone in questa piazza. L’Occidente non potrà più dire nulla”. Lo ha detto Moni Ovadia, a margine della manifestazione ‘#Tuttiacasa – Una Costituente contro il Sistema Guerra per mandare a casa il Partito Unico delle Armi e degli Affari’, organizzata nel pomeriggio di sabato 24 maggio in piazza San Babila, a Milano. “Il riarmo è un gigantesco affare. Chi crede nell’economia ‘anarco-capitalista’ che ci domina è chiaro che non ha alcun interesse per gli esseri umani, perché è un’economia di morte”. Tra i presenti intervenuti in piazza San Babila anche il docente universitario Angelo D’Orsi.