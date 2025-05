Nessun ripensamento. Donald Trump difende la sua scelta di impedire ad Harvard di ricevere studenti internazionali e torna ad attaccare la stessa università: “Ad Harvard sono stati pagati miliardi di dollari, è ridicolo. Dovrà cambiare il suo modo di fare”, ha detto il presidente Usa dopo aver firmato una serie di ordini esecutivi sul rilancio dell’energia nucleare degli Stati Uniti.

Parlando dallo Studio Ovale, Trump punta il dito contro gli stessi studenti sostenendo che molti di loro “non sanno fare 2+2” e si comportano da “piantagrane“. “Come fanno a entrare ad Harvard? Perché sono lì?“, ha dichiarato il tycoon aggiungendo che alcuni manifestano contro gli Stati Uniti e si rendono protagonisti di comportamenti “antisemiti o altro”. “Non vogliamo piantagrane qui”, ha concluso.

Rispondendo in seguito alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha aperto alla possibilità di estendere le restrizioni anche ad altre università, affermando: “Stiamo valutando molte cose”. Dichiarazioni che arrivano nel giorno in cui – dopo la citazione in giudizio di Harvard presso la corte federale di Boston – un la giudice distrettuale Allison Burroughs ha sospeso temporaneamente il provvedimento. Ma dalle