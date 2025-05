Nelle case di Pinerolo la grandine risale dai wc: i danni alla rete idraulica dopo le forti precipitazioni – Video

Una violentissima grandinata e poi il crollo delle temperature, giù fino a 10 gradi. È successo ieri pomeriggio, 22 maggio, quando la città di Pinerolo, in provincia di Torino, è stata colpita da una grandinata abbondante, che ha imbiancato tutto come dopo una nevicata. Ai disagi delle forti precipitazioni si sono aggiunti danni alla rete idraulica delle case dove l’acqua mista a grandine è risalita dai sanitari (wc, docce, lavandini) invadendo bagni e seminterrati. Virali sono diventati i video sul ghiaccio che esce straripando dai wc.

Come riporta l’agenzia Dire, non si tratta, specifica il meteorologo Andrea Vuolo commentando l’accaduto sulla sua pagina social, “di un intasamento della rete fognaria. Come spiegato da alcuni addetti ai lavori, acqua e grandine non sono arrivate dal basso, bensì dall’alto. I palazzi più datati hanno infatti un sistema di deflusso delle acque che si accumula sul tetto e che confluisce direttamente nella colonna di scarico dei reflui domestici. L’ingente quantità di grandine ha otturato la parte più bassa di queste colonne e la grandine che continuava a scendere non ha avuto altro sfogo se non quello dei wc nei bagni“.