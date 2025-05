Napoli-Cagliari, una città in festa per lo scudetto: 2,3 milioni di tifosi davanti ai maxischermi

Allestita la visione in piazza in 53 Comuni dell'area metropolitana. Traffico limitato, forze dell’ordine e metro potenziata: Napoli si prepara a una notte di passione

Napoli si prepara a vivere un’altra notte magica. In occasione dell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, in programma stasera alle 20:45 allo stadio Maradona, oltre 2,3 milioni di cittadini dell’area metropolitana potranno assistere al match grazie ai maxischermi allestiti in 53 Comuni e in vari punti della città. Basta una vittoria, oppure un pareggio in caso di non vittoria dell’Inter a Como, per cucire il tricolore sulle maglie azzurre. La squadra di Antonio Conte è a un passo dal quarto scudetto, la città è pronta alla grande festa dei campioni d’Italia.

Il Comune ha stanziato 530mila euro per finanziare l’iniziativa, coinvolgendo un bacino di oltre l’80% della popolazione dell’ex provincia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come l’obiettivo sia “vivere questo momento nella gioia dello stare insieme, in serenità e sicurezza”. Il piano sicurezza, appunto, è imponente: 1500 agenti in strada, supportati da Esercito, Polizia locale e 400 volontari della Protezione Civile. A Napoli centro, quattro maxischermi saranno attivi tra Piazza Sannazzaro, Via Partenope, Via San Pasquale e Largo Sermoneta. L’area sarà chiusa al traffico dalle 20:30 e un percorso transennato è stato previsto per l’eventuale sfilata di due bus scoperti, dal lungomare a piazza del Plebiscito.

Anche le infrastrutture si adattano all’evento: la Linea 2 della metro sarà operativa fino a mezzanotte, mentre la Linea 1 funzionerà tutta la notte. La Tangenziale chiuderà l’uscita di Fuorigrotta dalle 21:30 fino alle 2:00. In caso di vittoria, si prevede l’arrivo di un milione di persone in città. Napoli è pronta a esplodere in un abbraccio collettivo azzurro per il quarto scudetto della sua storia, il secondo in tre anni.