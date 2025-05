Ci siamo, è l’ultimo atto di quella che è stata una serratissima lotta Scudetto. Dando come più che remota la possibilità di uno spareggio per l’assegnazione del titolo, questa sera soltanto una squadra tra Napoli e Inter verrà incoronata campione d’Italia 2024/25. I partenopei scenderanno in campo al Maradona contro il Cagliari già salvo e alle prese con assenze di giocatori importanti come Caprile e Gaetano. I nerazzurri invece sfideranno la rivelazione di questa Serie A, il Como di Cesc Fabregas al Sinigaglia, consapevoli che tra pochi giorni dovranno vedersela contro il Paris Saint Germain nella finale di Champions League.

Sulla carta, la squadra di Conte è nettamente favorita per la vittoria del campionato. Nel calcio mai dire mai, però risulta difficile pensare che questo Cagliari possa battere il Napoli al Maradona. Le ambizioni delle due formazioni, così come il valore delle rispettive rose, non sono minimamente paragonabili. In più, la spinta dei tifosi napoletani (che quattro giorni fa erano in più di 430mila in coda per cercare di acquistare un biglietto) potrebbe risultare determinante per infondere in Lukaku e compagni la giusta carica d’entusiasmo con cui affrontare un match di tale importanza.

Sponda Inter, la finale di Champions può rappresentare una distrazione. Tanti, troppi sono i rimpianti per la squadra di Simone Inzaghi che quest’anno è inciampata diverse volte in campionato. Tra polemiche arbitrali, rimonte subite e pochissimi scontri diretti vinti (zero con Napoli, Juventus e Milan), ora è difficile credere in un “miracolo” proveniente dal Maradona. Almeno a Como, i nerazzurri vogliono certamente chiudere con una bella prestazione, ma senza rischiare nulla in ottica Champions.

Napoli-Cagliari, le formazioni

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con lo stesso 11 titolare visto a Parma nella scorsa giornata di campionato. Davanti a Meret dovrebbero giocare Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. A centrocampo, spazio a Politano e McTominay sulle fasce, mentre la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Anguissa e Gilmour. In attacco, si va verso la conferma del duo Lukaku-Raspadori

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte

CAGLIARI (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola

Como-Inter, le formazioni

L’Inter dovrebbe riproporre una formazione simile a quella vista con il Torino, virando sul 3-4-3, con Correa e Zalewski ad agire dietro l’unica punta Taremi. Sommer non sarà il portiere titolare, al suo posto Martinez. Davanti a lui il terzetto difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, con riposo per Acerbi e Bastoni. A centrocampo Calhanoglu dovrebbe giocare con Asslani, mentre sulle fasce dovrebbero trovare spazio Darmian e Dimarco.. Il capitano Lautaro Martinez dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, così come Thuram: essendo in fase di recupero dall’infortunio accusato contro il Barcellona, Inzaghi non vuole rischiare di perderlo per la sfida al Psg.

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Smolcic, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Douvikas, Strefezza. Allenatore: Fabregas

INTER (3-4-3): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Asslani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi. Allenatore: Inzaghi

Napoli-Cagliari e Como-Inter, dove vederle in tv

Il match tra Napoli e Cagliari si potrà vedere in diretta tv su DAZN: per assistere alla partita Scudetto in programma questa sera, 23 maggio, alle ore 20:45 occorrerà utilizzare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, su console Playstation o XBox, o in alternativa utilizzando i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita tra Napoli e Cagliari è comunque disponibile su Sky, ma solamente per gli abbonati che hanno sottoscritto il servizio Zona DAZN: in quest’ultimo caso il match del Maradona sarà visibile in tv per i possessori del decoder Sky al canale numero 214 chiamato Dazn 1. La partita tra Como e Inter, in programma alla stessa ora, sarà visibile in esclusiva su DAZN.