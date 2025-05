“Aggrediva gli alunni con offese e percosse”: maestra elementare sospesa per un anno nel Napoletano

Le indagini sono scattate in seguito alle denunce di alcuni genitori, preoccupati dagli strani comportamenti dei figli in relazione all'ambiente scolastico

Una maestra di una scuola primaria della provincia di Napoli è stata sospesa dall’insegnamento per un anno in quanto gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni. Nei suoi confronti, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Le indagini sono scattate in seguito alle denunce sporte da alcuni genitori, i quali riferivano di anomali comportamenti, timori e ansie manifestate dai propri figli in relazione all’ambiente scolastico, comportamenti poi cessati a seguito del trasferimento dei bambini presso altro istituto.

Come riportato in una nota a firma di Anna Maria Lucchetta, procuratorice facente funzioni, i successivi accertamenti effettuati dai carabinieri hanno permesso di appurare che le condotte dell’insegnante, tenute tra i mesi di ottobre e dicembre del 2024 nei confronti degli alunni di una classe della scuola dell’infanzia, avevano carattere vessatorio e violento, con aggressioni verbali e fisiche, quali offese, minacce e percosse.