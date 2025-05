Gaza, alcuni panifici riprendono la produzione dopo quasi 80 giorni: le immagini della ressa per una pita

“Un piccolo numero di panifici nel sud e nel centro di Gaza, supportati dal Programma alimentare mondiale (Wfp), hanno ripreso la produzione di pane dopo che decine di camion sono finalmente riusciti a ritirare i carichi dal valico di frontiera di Kerem Shalom e a effettuare le consegne durante la notte”. Lo ha comunicato in una nota il Wfp con la precisazione che “tuttavia, dopo quasi 80 giorni di blocco totale dell’assistenza umanitaria, per le famiglie c’è ancora il rischio elevato di carestia e sono necessari molti più aiuti in tutta Gaza”. Sui social sono state pubblicate diversi video in cui si vede la ressa di persone affamate che cercano di afferrare un sacchetto di pane