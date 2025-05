Un aereo privato è precipitato nel quartiere residenziale di Murphy Canyon, a San Diego (California), provocando la morte di tutte persone a bordo del Cessna550 e del pilota. Il vice capo dei vigili del fuoco della città californiana, Dan Eddy, ha spiegato che il numero di passeggeri è ancora da quantificate, ma le autorità parlano di diverse vittime. “L’aereo privato è registrato nel Midwest. Stiamo controllando i documenti per sapere chi fosse il pilota e quanti passeggeri trasportasse. Questo tipo di velivoli hanno posto per 10-12 persone”, ha detto. Lo schianto del Cessna 550, diretto all’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive, ha provocato incendi in circa 15 case e diversi veicoli, costringendo all’evacuazione della zona. Tra i residenti non c’è nessun ferito grave.

“Il nostro obiettivo principale è perlustrare tutte queste case e portare tutti in salvo – ha detto il vice capo dei vigili del fuoco – C’è carburante per aerei ovunque. L’impatto ha creato un enorme campo di detriti e ha incendiato un intero isolato di abitazioni militari”.

L’incidente è successo intorno alle 3.45 (le 12.45 in Italia), mentre la visibilità era ridotta da una fitta nebbia – un fenomeno piuttosto comune vicino all’Oceano in questa stagione – nell’area che si trova sulla traiettoria di atterraggio del vicino aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. Il Cessna 550 ha prima urtato una casa per poi cominciare a perdere pezzi fino a precipitare. “Ci siamo trovati di fronte una scena terrificante, con abitazioni e macchine che hanno preso fuoco nello stesso momento”, ha detto il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl. Gli incendi sono già tutti spenti.