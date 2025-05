Gaza, Conte: “Meloni? Ma quale madre e cristiana, si volta dall’altra parte mentre vengono uccisi migliaia di bambini”

“Giorgia Meloni non ci racconti più la storia che è madre e cristiana. Perché altrimenti non dovrebbe voltarsi dall’altra parte quando fanno a pezzi migliaia di bambini. Una patriota vera non fa spallucce mentre un intero popolo viene privato della sua terra”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, che in Aula ha mostrato un tweet del 2014 dell’attuale presidente del Consiglio, che condannava l’uccisione di bambini a Gaza. “Chi offre copertura politica e militare a Netanyhau è complice del genocidio. Il nostro governo e Meloni sono complici del genocidio”.