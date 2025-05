Dalle lacrime di Guardiola alla statua in suo onore: adesso l’addio di De Bruyne fa piangere il Manchester City

Si è chiusa un’era. Kevin De Bruyne ha giocato la sua ultima partita all’Ethiad Stadium indossando la maglia del Manchester City. A fine stagione lascerà il club a parametro zero (con il Napoli che ci sta provando concretamente) dopo aver vinto ogni genere di trofeo giocando per la squadra allenata da Pep Guardiola. E proprio come hanno fatto tutti i tifosi presenti alla stadio, anche lo stesso tecnico catalano non è riuscito a trattenere la commozione per l’addio di uno dei centrocampisti più forti dell’ultimo decennio.

Al termine della gara vinta per 3-1 contro il Bournemouth, il calciatore belga ha tenuto un discorso per salutare i suoi tifosi: “Ora è tempo di salutarci, ma tornerò”. Dopo aver trasmesso sugli schermi dell’Etihad le immagini dei suoi gol più belli con la maglia dei Citizens, Kevin De Bruyne è scoppiato in lacrime. Una scena che ha provocato la stessa reazione anche in Guardiola. “Manchester è casa – ha detto il belga – dove sono nati i miei figli. Sono venuto qui per rimanere a lungo, ma non pensavo di rimanere 10 anni. Abbiamo vinto tutto con i miei compagni, abbiamo fatto crescere questo club e ora toccherà a loro mantenere questo livello”.

Per anni De Bruyne è stato il motore del Manchester City, uno dei principali artefici dei successi della squadra sia a livello nazionale che europeo. Gesta meritevoli di un monumento. E così sarà. Il club ha infatti annunciato al calciatore e agli spettatori presenti all’Etihad che verrà eretta una statua in suo onore fuori dall’impianto: “Io sarò sempre un piccolo pezzettino di questo club e quando tornerò con i bimbi qui allo stadio, vedermi qui fuori rappresentato da una statua sarà bellissimo“. Con il Manchester City, De Bruyne è riuscito a totalizzare la bellezza di 108 gol e 177 assist in 421 presenze. È diventato, a tutti gli effetti, una leggenda del club.