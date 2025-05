L‘Al-Hilal vuole Simone Inzaghi. A tutti i costi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo scorso aprile il presidente del club di Riad, Fahad Bin Saad Bin Nafel, è venuto di persona a Milano per cercare di convincere il tecnico nerazzurro. Oggi, 20 maggio, in Arabia sono circolate due grosse indiscrezioni. La prima è che la famiglia Inzaghi avrebbe in programma un viaggio a Riad nei prossimi giorni. La seconda rivela che un emissario del tecnico dell’Inter sarà il protagonista di un viaggio esplorativo.

Il club dell’ex Napoli Koulibaly e dell’ex Lazio Milinkovic Savic ha da poco licenziato il tecnico Jorge Jesus ed è attualmente alla ricerca di chi possa condurre la squadra il più lontano possibile al Mondiale per Club, competizione in cui gli arabi non vogliono fare brutta figura. Tutt’altro. Per questo motivo Fahad Bin Saad Bin Nafel venne al Four Seasons di Milano per convincere Inzaghi, tornando a casa dicendosi “soddisfatto“. Il mondo Inter comincia a tremare: la possibilità di vincere lo scudetto è ormai da considerarsi più che remota e per sollevare la cielo la Champions League i nerazzurri dovrebbero battere il temibile Psg di Luis Enrique. In tutto questo, si inserisce l’offerta faraonica fatta dall’Al-Hilal a Simone Inzaghi: oltre 20 milioni di euro a stagione. Secondo i media arabi, Fahad Bin Saad Bin Nafel avrebbe persino convinto Inzaghi a volare a Riad il 1° giugno, il giorno dopo la finale di Monaco di Baviera.

Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, fornisce invece una diversa ricostruzione: nessun accordo è stato raggiunto tra l’allenatore dell’Inter e il club arabo. Fino alla partita di Monaco, l’intenzione di Simone Inzaghi è quella di non parlare con nessuno, nemmeno con la società per affrontare il tema del rinnovo. L’Al-Hilal sarebbe addirittura pessimista riguardo la possibilità che Inzaghi sbarchi a Riad perché l’allenatore dell’Inter non avrebbe intenzione di lasciare Milano, motivi per cui Marco Silva e Nuno Espirito Santo sono i due candidati principali per prendere il posto di Jorge Jesus. In attesa del finale di stagione rovente dei nerazzurri, la tensione cresce anche per quanto riguarda la panchina: il futuro di Inzaghi è ancora da scrivere.