Garlasco, l’ultima di Fabrizio Corona: a sorpresa fuori dal tribunale di Pavia. “Sempio? Il procuratore ha le prove ma non può usarle”

C’era anche Fabrizio Corona oggi a Pavia dove erano attesi per essere interrogati Andrea Sempio e Alberto Stasi. Il primo non si è presentato, mentre il secondo ha risposto alle domande. Corona, arrivato all’ingresso del tribunale di Pavia dove erano presenti oltre 100 persone, si è fermato a parlare con i giornalisti. L’ex fotografo è un fiume in piena e riporta quello che già ha raccontato sul suo canale Youtube. “I colpevoli sono più di quattro”, sentenzia Corona che tira in ballo magistrati, avvocati, supertestimoni, prima di allontanarsi come se fosse su un palcoscenico.

“Perché è indagato Sempio? Perché il procuratore lo sa che è colpevole. Lo sa perché ha le prove, ma non le può utilizzare.”, prosegue Corona.