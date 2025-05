Un accordo che apre una “nuova pagina” nelle relazioni bilaterali dopo la Brexit. Così viene commentata a Bruxelles la nuova intesa raggiunta tra Unione europea e Regno Unito che regolerà i rapporti tra le due sponde della Manica su diversi temi. Il via libera dei 27 Stati membri è arrivato nella mattinata di lunedì e si inserisce in una rinnovata spinta alla collaborazione Ue-Uk dopo quella nel campo della Difesa e del sostegno all’Ucraina. Adesso le parti si incontrano per siglare l’accordo definitivo.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ricevuto alla Lancaster House di Londra i vertici dell’Ue per il primo summit bilaterale post Brexit per siglare il nuovo accordo di “partnership strategica” fra Londra e Bruxelles. Il premier parla di un accordo raggiunto nel nome “dell’interesse nazionale” e fondato “sul buon senso, su soluzioni pratiche” per dare “il meglio al popolo britannico”, come “le nazioni indipendenti e sovrane fanno – ha dichiarato il premier – È tempo di guardare avanti, di mettersi alle spalle i vecchi dibattiti” per “migliorare la vita della gente. Torniamo ad affacciarci al mondo secondo la grande tradizione di questa nazione, costruendo le relazioni che scegliamo con i partner che scegliamo”.

Nessun passo indietro rispetto all’uscita del Regno dall’Ue, ma un “reset” dei rapporti, come è stato definito, su alcuni temi. La delegazione Ue è guidata dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e da quella della Commissione, Ursula von der Leyen, insieme all’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, e il commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, capo negoziatore dell’intesa assieme al ministro britannico per le relazioni europee, Nick Thomas-Symonds. Proprio von der Leyen ha scritto sui social che “abbiamo una reale opportunità per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo delle nostre relazioni. Lavorare insieme per garantire la sicurezza del nostro continente comune e la prosperità dei cittadini su entrambe le sponde della Manica”. Kallas ha detto che “oggi a Londra si apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra l’Ue e il Regno Unito. In un mondo caratterizzato da sfide crescenti, noi, uniti da valori comuni, scegliamo la partnership e un obiettivo condiviso. Perché gli amici stretti restano uniti”.

L’intesa riguarda un partenariato per la sicurezza e la difesa, una dichiarazione di solidarietà Gb-Ue e un’intesa comune su temi che vanno dalla Difesa, con una partnership sulla sicurezza, al commercio, dall’energia alla mobilità giovanile fino alla pesca, tema caro alla Francia e che prevederà il pieno accesso reciproco alle rispettive acque fino al 30 giugno 2038. “L’accordo di oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nelle nostre relazioni con il Regno Unito che è nostro vicino, alleato e partner globale – ha dichiarato un funzionario europeo – Il processo negoziale che ha preceduto il vertice è proseguito fino all’ultimo minuto, ma i negoziati si sono sempre svolti in uno spirito di buona fede da entrambe le parti e il risultato è molto positivo. Nessuna delle linee rosse tracciate dal Regno Unito o dall’Ue è stata superata, stiamo voltando pagina e ci stiamo avviando verso un nuovo partenariato strategico”.

Inevitabili critiche sono arrivate da parte di chi sulla Brexit ha fondato la sua carriera politica. Il leader di Reform Uk, Nigel Farage, ha detto che l’accordo “porrà fine” all’industria della pesca britannica e sul suo profilo di X ha preso di mira l’estensione a 12 anni delle intese sulla pesca, fortemente sostenute dall’Ue e soprattutto dalla Francia, affermando che avrà drastiche conseguenze per il settore ittico nel Regno. La Bbc ha spiegato che proprio l’estensione delle quote di pesca da parte di Londra ha permesso di sbloccare nella notte l’impasse dei negoziati Ue-Gb e così di concludere l’accordo.