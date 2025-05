Empoli, genitori denunciano abusi sessuali sulla figlia di 8 anni in gita in una fattoria

I genitori di una bambina di 8 anni hanno denunciato un episodio di violenza sessuale ai danni della figlia in un’azienda agricola di Empoli. A riportare l’accaduto sarebbe stata proprio la piccola che, una volta riaccompagnata dai genitori, avrebbe raccontato di essere stata molestata fisicamente da un diciottenne che lavora nella fattoria. Le attenzioni del ragazzo sarebbero state fin da subito evidenti: prima l’aiuto per salire su un asino, poi la merenda insieme nel locale della fattoria, fino all’episodio di violenza.

La bambina è stata subito portata all’ospedale di Empoli e poi all’ospedale pediatrico Meyer per i controlli. Il giorno seguente, i genitori si sono recati alla compagnia dei carabinieri di San Miniato (Pisa) per denunciare i fatti. Sono in corso le indagini.