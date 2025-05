Civitavecchia, prof ai domiciliari con l’accusa di violenza su minore: è stato denunciato dalle sue studentesse

Un docente di una scuola superiore della provincia di Roma è stato posto in custodia cautelare agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su minore. Lo ha deciso il gip di Civitavecchia su richiesta della Procura, disponendo anche l’obbligo di dimora a carico di altri tre professori. L’inchiesta è iniziata a gennaio, quando una studentessa ha denunciato di aver subito comportamenti molesti e atti di natura sessuale da parte del professore: dichiarazioni corroborate da quelle di altre sei compagne. Tra le accuse c’è quella di essersi improvvisato istruttore di arti marziali per palpeggiare le zone intime, nonché di aver tenuto condotte verbalmente moleste.

I quattro mesi di indagini, riferiscono gli inquirenti, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’insegnante. La direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini, ha reso noto che il docente “era stato già oggetto di sospensione cautelare motivo per cui è allontanato dalle aule scolastiche già da diverso tempo”. Gli altri tre professori, invece, sono accusati di non essere intervenuti mentre il collega compiva atti sessualmente espliciti nei confronti di una studentessa nel corso di una gita scolastica: anche loro, spiega la dirigente, “sono stati interessati da procedimenti disciplinari proprio in conseguenza delle rispettive responsabilità penali in corso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria”.