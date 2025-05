Millennium, arriva negli store online e nelle librerie il numero sui nuovi apostoli della tecnoguerra

Palntir, Anduril... il solito Musk e i suoi amici ed ex soci. Sono le aziende che, fra intelligenza artificiale e droni, fanno incetta di appalti al Pentagono, minando il potere dei "vecchi" come Lockheed e Boeing. Ecco dove trovare MillenniuM, ora acquistabile anche online

Da venerdì 16 maggio il nuovo numero di MillenniuM arriva anche negli store online, come Amazon, e nelle librerie fisiche (trova quella più comoda per te). Il mensile diretto da Peter Gomez nel numero di maggio racconta “Gli apostoli della tecnoguerra”: si chiamano Palantir, Anduril, vengono dalla Silicon Valley e sono guidati da compagni di strada di Elon Musk. Oggi, con l’amministrazione Trump, fanno incetta di appalti del Pentagono a scapito dei “vecchi” come Lockheed e Boeing.

Perché nei campi di battaglia di un futuro già presente, non conterà soltanto schierare missili, carri armati, soldati… Ad avere un vantaggio decisivo saranno quelli che detengono le chiavi delle tecnologie più innovative: intelligenza artificiale, satelliti, comunicazioni, crittografia, neuroscienze. Chiavi che oggi stanno appunto nelle big tech statunitensi, da Google ad Meta e al solito Musk, e nel segreto impenetrabile dei laboratori cinesi.

Così la scienza sta diventando “oscura”, denuncia in un recente libro Gianfranco Pacchioni, docente di chimica dei materiali all’Università Bicocca di Milano, intervistato da MillenniuM. Per la prima volta nella storia, osserva, la ricerca, anche di base, su tecnologie di enorme impatto sulle nostre vite è in mano soprattutto a colossi privati. Che sfruttano sì i risultati di decenni di ricerca di centri e università finanziati con denaro pubblico, ma si tengono ben stretti i progressi ottenuti nei loro laboratori. Un esempio? Google ha acquistato per 32 miliardi di dollari l’azienda più importante al mondo per la crittografia. È quasi il quadruplo di quanto spende l’Italia in un anno per mantenere l’intero sistema universitario.

