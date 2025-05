M5s contro il governo: “Sbarchi aumentati di sette volte rispetto al Conte II. Dov’è finito il vostro blocco navale?”

Tensione alla Camera durante la discussione del decreto Albania e l’esame degli ordini del giorno, col governo che ha incassato ieri la fiducia sul provvedimento e col voto finale di Montecitorio previsto in mattinata (il testo passerà per la seconda lettura al Senato). Tanti gli interventi dei deputati del M5s. Leonardo Donno ha attaccato il governo guidato da Giorgia Meloni, rilevando la presunta politica fallimentare dell’esecutivo: “Dov’è finito il vostro blocco navale con cui vi riempivate la bocca in campagna elettorale? Siete ridicoli”. Enrico Cappelletti, dati alla mano, ha mostrato come la situazione sia ben più fuori controllo rispetto al passato: “Rispetto ai primi due anni del governo Conte” ha detto, “gli sbarchi sono aumentati di sette volte. Eppure in quegli anni erano su tutte le prime pagine dei giornali, oggi invece gli italiani sono tenuti all’oscuro di tutto”.